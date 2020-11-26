 

Нет худа без добра: коронавирус поможет выявить болезнь Альцгеймера

26.11.2020, 18:14, Разное

Российский нейропсихолог, профессор Александр Тхостов считает, что вместе с коронавирусной инфекцией COVID-19 у человека могут проявиться заболевания, которые прежде не давали о себе знать. К ним относятся, в частности – различные формы деменции.

По словам Тхостова, при коронавирусе у человека может ухудшиться память. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о развивающейся болезни Альцгеймера. Доказательств того, что COVID-19 способен вызывать такие недуги нет: скорее всего, он просто усиливает проявления уже зародившейся ранее болезни.

Ученый пояснил, что таким образом ковид помогает раскрыть слабые места зараженного организма. После выздоровления человеку стоит заняться их укреплением, сообщает Ura.ru.



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