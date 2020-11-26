Названы наиболее полезные соки для поддержания мужского здоровья

26.11.2020, 18:12, Разное

Диетологи назвали наиболее полезные соки, необходимые для поддержания мужского здоровья. В фруктовых и овощных фрешах содержится много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, положительно влияющих на потенцию и фертильность.

Гранатовый фреш – это целый кладезь железа, фосфора, магния, калия. Он богат ценной пищевой клетчаткой, флавоноидами, дубильными компонентами, органическими кислотами, витаминами, эфирными соединениями. Благодаря нектару из граната можно нормализовать кровоток, снизить риск инсульта, инфаркта, тромбозов, атеросклероза. Согласно проведенным исследованиям, гранатовый сок снижает вероятность развития онкологии простаты, помогает повысить либидо и избавиться от импотенции.

Для повышения потенции рекомендуется пить свежие соки из арбуза и сельдерея. В числе полезных свойств напитков: профилактика подагры, артрита, заболеваний мочеполовой системы. Арбузный сок помогает улучшить качественный состав спермы. В сутки диетологи советуют потреблять не больше 200 мл фреша, чтобы избежать проблем с почками и мочевым пузырем.

В тыквенном соке содержится пектин, каротин, комплекс минералов и витаминов. Напиток благоприятно воздействует на эрекцию и потенцию, улучшает функции репродуктивной системы. Фреш из тыквы является незаменимым для тех, кто страдает от ожирения, поскольку нормализует метаболизм и очищает кишечник от токсинов, шлаков.

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