Названы ранние признаки заражения коронавирусной инфекцией

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26.11.2020, 18:12, Разное

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США решили расширить список наиболее распространенных симптомов COVID-19. К ранним признакам заражения коронавирусной инфекцией отнесли головную боль, озноб, потерю запаха и вкуса.
Согласно информации ВОЗ, наиболее распространенные симптомы коронавируса – усталость, появление сухого кашля, одышка, насморк, высокая температура. Американские специалисты отмечают, что возникновение мышечных и головных болей, повторяющейся дрожи с ознобом, боли в горле, может сигнализировать об инфекционном заболевании. Перечисленные признаки появляются на протяжении 2-14 дней у людей, контактировавших с зараженными COVID-19.

Головная боль относится к пятому по распространенности симптому заболевания и может проявляться сразу после заражения вирусом. Она отличается от обычной головной боли тем, что не всегда проходит после приема анальгетиков, сопровождается головокружением и слабостью. Примерно у 10 процентов инфицированных болевые синдромы на протяжении первых суток после контакта с COVID-19 прогрессируют.



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