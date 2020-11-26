 

“Я жив”: Дмитрий Певцов опроверг информацию о своей смерти

26.11.2020, 18:12, Разное

Популярный российский актер Дмитрий Певцов опроверг информацию о своей смерти. Он вышел на связь с поклонниками в социальной сети Instagram. Для фолловеров артист записал видеообращение.
Некоторые интернет-СМИ рассказали о кончине Дмитрия Певцова. Взволнованные этой новостью поклонники пытались выяснить, действительно ли информация соответствует действительности. Они начали писать на официальную страницу Дмитрия Певцова и его супруги Ольги Дроздовой. Увидев большое количество сообщение, актер решил записать видеообращение, чтобы опровергнуть распространяющиеся слухи.

В своем обращении Дмитрий Певцов обратился к «псевдо-изданиям». Он заявил, что жив и здоров, а СМИ просто хотят повысить себе рейтинг за счет публикации таких новостей. На ролике актер также показал свой огромный бицепс.

Поклонники в комментариях к посту пожелали Дмитрию Певцову долгих лет жизни и крепкого здоровья. Они сожалеют, что в последнее время публикуется множество недостоверной информация о жизни знаменитости, но рады, что могут прояснить ситуацию в социальных сетях.



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