В РКК «Энергия» объяснили предложение об отказе от МКС

26.11.2020, 18:04, Новости дня

Речь о прекращении эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2025 года не идет, сообщил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев.

По словам руководителя полета РС МКС, решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне «после детальной проработки решений, которые будут предложены Роскосмосу предприятиями отрасли, отвечающими за полет станции, в первую очередь РКК «Энергия», а также [после] обсуждения с партнерами по программе МКС», передает ТАСС.

Ранее Соловьев сообщил, что до 2025 года РФ имеет обязательства участия в программе МКС. По его словам, уже есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации, и многие из них не подлежат замене. «После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», – добавил он.

В последнее время на МКС действительно увеличилось число поломок. Так, в октябре в российском сегменте Международной космической станции произошел сбой в системе подачи кислорода «Электрон-ВМ».

В сентябре на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин.

В то же время руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил газете ВЗГЛЯД, что на МКС постоянно происходят какие-то поломки или утечки, как в большом цехе: то короткое замыкание, то прорыв какого-то баллона. По его словам, это абсолютно нормально.