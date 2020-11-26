 

Собянин опроверг слухи о «закрытии» Москвы

26.11.2020, 18:04, Новости дня

Власти Москвы ориентируются на реальную эпидемиологическую ситуацию и принимают минимально необходимые меры по ограничению, «закрывать» столицу не планируется, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Слухи ходят словно мухи, вы знаете, мы «закрывали» (Москву – прим. ВЗГЛЯД) по слухам и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос москвича, закроют ли столицу с декабря, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет.

«Были такие рассуждения (…) осенние заболевания ковидом они не такие опасные, не такие сложные. Да и вообще это вторая волна, не такая опасная. На самом деле не так все», – подчеркнул мэр.

«Некоторые врачи надеялись, что тяжесть этих заболеваний будет поменьше, полегче будет заболевание в силу того, что сам вирус слабеет по мере передачи от одного заболевшего к другому. К сожалению, это не так», – добавил он.

По его словам, как было порядка 10-11% заболевших на реанимации в больницах от общего количества госпитализированных, так и остается. «Практически процент в процент», – сказал Собянин.

Ранее Собянин продлил срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса. До 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. До этого же срока будут закрыты городские досуговые учреждения для детей, а предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% персонала.



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