Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Меня оставили в живых, чтобы СМИ могли вводить людей в заблуждение версиями об убийстве

26.11.2020, 17:58, Новости дня

Украинка Анна Дурицкая, которая два с половиной года встречалась с российским политиком Борисом Немцовым, в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону выразила мнение, что ее оставили в живых, чтобы СМИ могли вводить людей в заблуждение версиями об убийстве.

“Когда я была в Москве, то думала, что меня оставили в живых, только чтобы обвинить в причастности к преступлению. Но со временем я поняла, что меня оставили в живых для того, чтобы СМИ могли с помощью оставшегося в живых свидетеля – молодой девушки из Украины – оперировать информацией и вводить в заблуждение людей разнообразными версиями об убийстве: и украинским следом, и убийством на почве ревности, и многими другими”, – сказала Дурицкая.

Она отметила, что долгое время жила с мыслью, что ее могут убить.

“Я присела к Борису. Он задыхался, кашлял, изо рта у него пошла кровь”. Полный текст первого интервью возлюбленной и свидетеля убийства Немцова Дурицкой Гордону. Читайте полную версию интервью

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля. Дурицкая была вместе с ним.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне “Север” Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Дурицкая родилась в 1991 году в Белой Церкви Киевской области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (специальность “учет и аудит”) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность “психология”). Занималась модельным бизнесом. Два с половиной года встречалась с Немцовым (они познакомились в 2012 году во время отдыха в Турции). В 2018 году приняла участие в конкурсе “Мисс Украина Вселенная”, получила титул третьей вице-мисс.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube