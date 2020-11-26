Кирилл Тимошенко рассказал, сможет ли Разумков стать президентом Украины

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26.11.2020, 17:58, Новости дня

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не выиграл бы президентские выборы, если бы они проходили сейчас. 

Такое мнение он выразил в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман. 

“Дмитрий Разумков – человек команды, спикер Рады. Я не знаю, какие у него есть личные амбиции, хочет ли он потом идти баллотироваться в президенты… Я с ним это, честно говоря, не обсуждал. Украина – это страна, где политическая ситуация часто резко меняется. Я не могу сказать, что будет через четыре года (это никто не может сказать). Но я считаю, что если бы сейчас были выборы, Дмитрий их не выиграл бы. Какой будет ситуация через четыре года – кто его знает. Пойдет ли президент Зеленский на второй срок? Если не пойдет, будут ли новые кандидаты?”, – сказал он. 

Сам Разумков говорил, что его уже несколько раз спрашивали о политических амбициях. 

“До следующих [президентских] выборов предстоит еще долгий путь. Перед Украиной стоят большие проблемы. Теперь нам нужно сосредоточиться на их решении, а не на политических амбициях. На украинском языке моя должность – глава парламента, на немецком – президент парламента. Так что, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент”, – заявлял он в ноябре. 

Интервью с Тимошенко выйдет сегодня на YouTube-канале “Алеся Бацман”. Трансляция начнется в 18.00

Нынешнего главу государства Владимира Зеленского избрали 21 апреля 2019 года, он вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

По данным опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного в период с 15 по 17 ноября, Зеленскому доверяют 46% украинцев, не доверяют 51% опрошенных. Разумкову доверяют 31% респондентов, не доверяют 36%. Порошенко не доверяют 74% опрошенных, доверяют 23%. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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