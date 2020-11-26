 

Степанова хотят уволить до конца 2020 года, сейчас ищут ему замену – СМИ

26.11.2020, 17:58, Новости дня

Министра здравоохранения Украины Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года. Об этом 26 ноября сообщила “Украинская правда” со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского и близкие к Минздраву Украины.

Издание со ссылкой на источники в Минздраве пишет, что Степанов готовится увольнению, но есть проблема с вопросом, кто может стать следующим министром, поскольку “сейчас любой, кто зайдет на этот пост – по сути получит завершении карьеры, потому что из-за COVID-19 хорошим министром быть не получится”.

Источники называют кандидатом на пост министра нынешнего замминистра, главного санитарного врача Виктора Ляшко, “у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром”. ЕГо кандидатуру поддерживает, в частности, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

“Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, к примеру, дает поручения о доставке кислорода на области, а затем может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении”, – сказал источник в окружении Зеленского.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. 

11 ноября парламентская фракция “Голос” выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”. В середине мая “Голос” уже требовал отставки чиновника, однако во фракции пропрезидентской партии “Слуга народа” заявляли, что менять министра здравоохранения в условиях пандемии неправильно.  Также “Голос” инициировал отставку министра в июле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / В Иране казнили 27-летнего чемпиона по борьбе. Его обвиняли в убийстве

06.08 / “Вознаграждение за справедливость” – Госдеп США предложил россиянам по 10 миллионов за продажу Родины

02.10 / Врач оценил состояние заразившегося коронавирусом Трампа

25.11 / Мнения: Украина поссорилась почти со всеми соседями

22.07 / “Говорили семь – десять минут, договорились”. Зеленский рассказал о переговорах с луцким террористом

12.10 / В Баку сообщили об уничтожении трех армянских беспилотников

15.10 / Кандидат в мэры Запорожья намерен подать иск к нынешнему городскому голове

04.11 / Mainichi Shimbun – в пандемию японцы спасаются от стресса и одиночества с помощью «роботов-терапевтов»

06.09 / Двое украинских военных подорвались на Донбассе. Ранее они пропали во время гашения пожара

30.09 / Дебаты Трампа и Байдена смотрят 100 миллионов американцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска