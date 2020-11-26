“Сначала Альбина пришла ко мне работать”. Меладзе рассказал, когда начался роман с Джанабаевой

26.11.2020, 17:58, Новости дня

Российский певец Валерий Меладзе в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале журналиста Юрия Костина, рассказал, что познакомился с нынешней женой – экс-солисткой группы “ВИА Гра” Альбиной Джанабаевой, когда она пришла к нему устраиваться на работу.

“Сначала Альбина пришла ко мне работать в группу на бэк-вокал, и вот тогда у нас случился роман”, – заявил Меладзе.

Комментируя расставание с первой женой Ириной, артист заявил, что этот период занял порядка шести лет, но сейчас он не может ничего вспомнить.

“Сам переход был очень болезненным для всех участников – и для первой жены, и для дочек моих, и для Альбины. Это не бывает просто. Или бывает, но не у таких людей, как я. Это была тяжелая ситуация. К этому все шло, но ключевые решения нужно было принимать мне. И самое сложное в таких моментах – у тебя нет советчиков. Сейчас у меня великолепные отношения с дочками, я их безумно люблю, и они меня тоже. Но все равно какой-то след – я знаю точно – в их сознании, остался”, — сказал Меладз

ВИДЕОВидео: Юрий Костин / YouTube

Меладзе официально развелся с певрйо женой Ириной в 2014 году. В браке у пары родилось три дочери: Инга (1991), Софья (199) и Арина (2002).

В 2014 году Меладзе женился на Джанабаевой. Супруги воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014)

Джанабаева была солисткой группы “ВИА Гра” с 2004-го по 2013 год. Сейчас певица строит сольную карьеру.