Разработана технология беспроводной зарядки гаджетов из соседней комнаты

26.11.2020, 17:52, Новости дня

Больше не придется подносить гаджет к беспроводному устройству, чтобы обеспечить его зарядку, утверждают разработчики новой технологии «Антилазер».

Система работает в обратном порядке по отношению к той технологии, которая ныне используется в беспроводных зарядных устройствах, поясняют специалисты. Уже проведены тесты, которые показывают, что 99,9% отправленной энергии получает батарея смартфона или другого гаджета, поставленного, таким образом, на зарядку.

Среди преимуществ – отсутствие потребности подносить гаджет близко устройство. Вы можете сидеть в соседней комнате, держа смартфон в кармане, а его батарея будет заряжаться. Правда, разработчик пока не сообщает, когда именно планирует вывести новую беспроводную зарядку на рынок.