Intel остается лидером среди поставщиков полупроводниковой продукции
26.11.2020, 17:52, Новости дня
Аналитики компании IC Insights составили рейтинг, в который вошли 15 ведущих мировых производителей полупроводниковой продукции. Из представленной информации видно, что компания все еще остается безусловным лидером в данной сфере.
Впрочем, на пятки американскому разработчику уже наступает Nvidia. По предварительным прогнозам, в этом году она продемонстрирует рост в этом сегменте на 50%.
Также эксперты отмечают необыкновенную устойчивость отрасли производства полупроводников, которую в этом году не смогла подкосить пандемия коронавируса. Длительные карантины, объявленные во многих странах, стали серьезной проблемой для многих предприятий из области электроники, но не для производителей полупроводниковых устройств.
Последнее из рубрики: Новости дня
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет