Intel остается лидером среди поставщиков полупроводниковой продукции

26.11.2020, 17:52, Новости дня

Аналитики компании IC Insights составили рейтинг, в который вошли 15 ведущих мировых производителей полупроводниковой продукции. Из представленной информации видно, что компания все еще остается безусловным лидером в данной сфере.

Впрочем, на пятки американскому разработчику уже наступает Nvidia. По предварительным прогнозам, в этом году она продемонстрирует рост в этом сегменте на 50%.

Также эксперты отмечают необыкновенную устойчивость отрасли производства полупроводников, которую в этом году не смогла подкосить пандемия коронавируса. Длительные карантины, объявленные во многих странах, стали серьезной проблемой для многих предприятий из области электроники, но не для производителей полупроводниковых устройств.