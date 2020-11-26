 

В Перми создали дешевую «броню» для транспорта

26.11.2020, 17:52, Новости дня

Российские специалисты создали специальный состав металла, из которого можно делать надежную защиту для автобусов. Авторство принадлежит ученым из Пермского политехнического университета, которые трудились над разработкой вместе со своими коллегами из Томска.

Как отмечают эксперты, эксплуатация такого вида транспортных средств, как автобусы, сопряжено с физическим воздействием на некоторые детали кузова. Сами по себе автобусы очень дороги. Поэтому требуется усиливать их, чтобы получить возможность продлить срок эксплуатации.

Новая марка металла отличается такой прочностью, что сами ученые начали называть ее броней. Впрочем, такие качества материала еще нужно проверить. Быть может, они также где-то пригодятся. Главное, что металл недорогой.



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