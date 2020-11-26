Мнение: Добившееся небыдло

26.11.2020, 17:40, Разное

Категория, с которой встречался каждый из нормальных людей. Остальные могут видеть эту категорию в зеркале.

Новые кварталы, ЖК до небес, тысячи квартир, настоящие «человейники» с дешевым жильём манят всех, кто каким-то чудесным образом выбрался из своего села Нижние Пеньки в большой город. Кто-то приехал из-за отсутствия работы, кто-то – из-за огромных перспектив карьерного роста и утешения собственного самолюбия оным.

Долго и упорно работая, последние наконец-таки обзаводятся собственным жильём – теми самыми жилыми метрами в новостройке по цене на несколько десятков тысяч ниже за метр, чем в нормальных домах и начинают гордо взирать на соответствующий штамп прописки в собственном паспорте. Разумеется, комплект должен дополнять кредитный «кореец» или белая «Шкода/Фольц», чтобы уже окончательно заявлять: «Я – житель <название райцентра/столицы>, жизнь удалась».

Самое во всём этом интересное, что сразу после этого заявления в нём просыпается другая сторона, которая, как на наклейке «Стопхама», бросает вызов другим: «Мне плевать на всех!»

Вот наш герой паркуется, загораживая машиной выезд или проезд другим, а те, кто покультурнее и думают о других, ставят своё «ведёрко» прямо на газоне. Ну, никому же не мешает! Или, когда встречается с другим автомобилистом на узкой дороге, тот почему-то уверен, что именно его нужно пропустить – и плевать, что другому водителю нужно сдавать сто метров назад или того хуже – лезть на тротуар. Или вообще вот так:

Или эта замечательная история, когда новоявленный «добившийся» ведёт себя в подъезде аки царь в хоромах, то и дело плюя на общедомовую собственность или в прямом смысле плюя в лифте, на лестнице или на балконе, куда тот выходит выкурить сигаретку, чтобы не вонять у СЕБЯ ДОМА.

Бесит больше всего то, что с непомерным ростом тех самых человейников, гонкой за деньгами на оплату кредитов и ипотек, люди начинают вести себя как звери и думают, что раз смогли влезть по уши в бочку с глиной на 30-градусной жаре, они сразу же стали на голову других.

Не-а, не стали.