 

В России запретят адыгейский сыр

26.11.2020, 17:37, Разное

В рамках имплементации федерального законодательства в соответствии с новой Конституцией в России запретят изготовление, реализацию и продажу адыгейского сыра. Лингвистическая комиссия РАН определила, что в слове «адыгейский» содержится суффикс «гей», из этого эксперты делают вывод о наличии в названии пропаганды гомосексуализма, которая запрещена Конституцией.

Для разрешения правовой коллизии депутаты предлагают полностью исключить из русского языка слово «адыгейский», а чтобы не обижать коренное население Республики Адыгея и не наносить удар по сыроварению парламентарии предложили называть сыр адыгским. Это позволит сохранить национальный колорит и избежать возможных кривотолков со стороны законодательства.

«Мы понимаем, что вряд ли кто-то станет гомосексуалистом, если увидит или услышит слово «адыгейский», но пусть и маленькая вероятность всё равно сохраняется. Закон суров, но он закон, а вся наша многовековая государственность держится на том, что у нас всегда чётко исполняются законы. А закон гласит, что пропаганда гомосексуализма, однополых браков и прочего недопустима», — пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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