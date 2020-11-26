Тихановская пообещала отменить все договоренности Лукашенко с Кремлем

26.11.2020, 17:20, Разное

Бывший кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская отреагировала на это событие. В своем телеграм-канале она заявила, что Александр Лукашенко не представляет интересы своего народа. Белорусское общество больше не поддерживает политика.

По словам оппозиционера, все сделки и договоренности Лукашенко с Кремлем, будут признаны недействительными новым правительством. “Независимость страны не может быть предметом торга”, – написала Тихановская. При этом политик отметила, что выступает за дружественные отношения с Россией.

Ранее “Дни.ру” раскрыли подробности переговоров президента и министра. Александр Лукашенко сообщил Сергею Лаврову о готовности Минска к углублению отношений с Москвой. “Я всегда об этом говорил. Просто не всегда хотели это повторять, особенно в России”, – добавил глава республики.

Политолог Валерий Карбалевич уверен, что у встречи есть двойной подтекст. По его мнению, российский министр прибыл в Минск с предупреждением от президента Владимира Путина. Александр Лукашенко обещал еще в сентябре начать постепенный транзит власти, но так и не сделал этого.