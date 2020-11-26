Пригожин оспорит необоснованные санкции ЕС

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26.11.2020, 17:20, Разное

Пригожин подал официальное требование в СЕ, указав на необоснованность аргументов совета. Он считает, что введение против него ограничительных мер нарушает базовые принципы использования санкций.

Пресс-служба компании передает, что “Евгения Викторовича голословно обвиняют в неких “тесных связях” с некоей Группой Вагнера, реальность существования которой остается неизвестной и в отношении которой отсутствуют какие-либо санкции ЕС”.

Совет Европы должен был указать, какими действиями российский предприниматель нарушил положения внешней политики и политики безопасности Евросоюза. В опубликованных документах, как сообщает пресс-служба компании, также “отсутствует какая-либо логическая или причинно-следственная связь между его действием или бездействием и последствиями”.

Пригожин намерен выяснить, на основании каких документов совет внес его имя в санкционный список. В настоящее время такая информация отсутствует.

Это не первые ограничительные меры, введенные в отношении бизнесмена и его компаний. Под американскими санкциями он находится уже с 2014 года, причем список постоянно расширяется и ужесточается.

Власти США объясняют свое решение тем, что Пригожин якобы “вмешивается” в события на Украине и в Сирии, а также в американские выборы, причем не приводя никаких доказательств в обоснование своих слов.



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