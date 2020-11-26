 

Анфиса Чехова показала кольцо на безымянном пальце

26.11.2020, 17:18, Разное

Популярная российская ведущая Анфиса Чехова показала подписчикам кольцо на безымянном пальце. В описании к посту она заявила, что сказала: «Да».
Анфисе Чеховой за всю ее жизнь мужчины не раз делали предложение. Однако не всегда ведущей преподносили кольцо, опускаясь на колено. Украшение ей дарили только один раз, но потом избранник забрал его после первой серьезной ссоры. Отчасти из-за этого у знаменитости не складывались отношения с представителями слабого пола. Все дело в том, что она раньше боялась момента заключения брака.

Анфисе Чеховой всегда было тяжело ответить согласием мужчине. В голову к ведущей приходили различные мысли. В частности, она думала, готова ли прожить с избранником до смерти. В то же время ведущая всегда смело говорила «да» возникающим желаниям. Недавно она решила сама сделать себе предложение и купить кольцо с бриллиантом. Презент знаменитость приурочила к своему скорому дню рождению. По мнению Чеховой, любовь к себе всегда является взаимной.



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