 

Рита Дакота полностью разделась во время “беременной” фотосессии

26.11.2020, 17:18, Разное

Популярная российская певица Рита Дакота показала себя обнаженной во время «беременной» фотосессии. Кадры были сделаны во время, когда она носила под сердцем дочь Мию.
По словам Риты Дакоты, откровенные снимки запрещал ей публиковать бывший муж Влад Соколовский. Тогда она не стала этого делать, поскольку не смогла убедить его, что кадры являются не пошлыми, а красивыми. Сегодня у артистки нет мужа, который запрещает ей что-либо. Опубликованные фото, где Дакота предстала без одежды, она считает шедеврами.

В описании к посту исполнительница затронула важную тему. Она поинтересовалась у подписчиков, считают ли они допустимым что-либо не разрешать своим вторым половинам. Недавно разговор на эту тему был у Риты Дакоты с ее нынешним молодым человеком Федором Белогаем. В данном вопросе артистка и режиссер имеют общее мнение. Оно заключается в том, что нельзя категорически запрещать что-либо, нужно спокойно обговаривать проблему и приходить к общему знаменателю.

В комментариях к посту поклонники восхитились пикантными фотографиями. Они не понимают, как Влад Соколовский мог изменять такой красивой беременной супруге.



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