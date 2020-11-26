 

“Я на таком дне, что глубже некуда”: Айза Долматова заявила о желании уйти с телевидения

26.11.2020, 17:18, Разное

Популярная ведущая и блогер Айза Долматова заявила, что хочет уйти с телевидения. По ее словам, съемки перестали приносить удовольствие и делать ее счастливой.
Айза Долматова считает, что находится на глубоком дне. Каждый день она вынуждена делать то, что ей не нравится. В частности, блогер боится кого-то подвести или же расстроить. В результате у нее произошел эмоциональный срыв. Текущее состояние здоровья не позволяет бывшей жене Гуфа работать в плотном графике. Также ей не нравится быть в кадре. Она не хочет участвовать в фотосессиях, постоянно менять образы и макияж.

Айза Долматова никогда не мечтала быть знаменитой, не хотела нести ответственность и жить по чужому графику. Она бы могла так работать, если бы позволяло здоровье. Сегодня у ведущей практически завершились съемки телевизионного проекта, которые оказались очень тяжелыми. В ходе работы на ТВ она не чувствует себя счастливой. Прямо во время съемок у Долматовой началась очередная паническая атака. Ведущая даже позволила себя заплакать в кадре.

Знаменитость не лечится, поскольку находится в депрессии. Некоторым может показаться, что Айза Долматова «бесится с жиру», но на самом деле ее главная проблема заключается в отсутствии энергии в заданном ритме. Блогер считает, что способна зарабатывать большие деньги без самоуничтожения, которое происходит сегодняшний день.

Долматова считает, что для того, чтобы творить, ей необходимо восстановить силы. Только тогда она сможет полноценно жить.



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