Тревожность среди британской молодежи выросла вдвое во время локдауна — исследование

26.11.2020, 17:16, Разное



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Ученые использовали данные многолетнего исследования «Дети 90х», в ходе которого изучается образ жизни и состояние здоровья 14 500 женщин, ставших матерями почти тридцать лет назад. Специалисты также провели массовое анкетирование жителей Юго-Запада Англии и Шотландии после весеннего локдауна. Оказалось, что уровень тревоги и депрессии среди молодых людей 27-29 лет после начала пандемии увеличился с 13% до 24%, и эти показатели выше, чем у их родителей.

Показатели в этой группе существенно не изменились в лучшую сторону после снятия ограничений. Даже в июле респонденты заявляли о том, что очень беспокоятся о предстоящей второй волне коронавируса. Люди, которые живут в браке и растят детей, чаще всего страдают от повышенной тревожности, в то время как одиночки жалуются на симптомы депрессии. Больше всего подвержены упадническим настроениям молодые женщины, которые живут одни, испытывают финансовые трудности и затяжные проблемы со здоровьем. По мнению авторов исследования, они подвержены повышенному риску развития психических заболеваний.

Примечательно, что медицинские работники всех возрастных групп, попавшие в эту выборку, не сообщили о повышенной тревоге и депрессии.

По мнению ученых, все эти данные убедительно свидетельствуют о том, что пандемия наносит серьезный удар по психическому здоровью населения. Причем это влияние скорее всего будет долгосрочным. Поэтому сейчас как никогда необходимо уделять повышенное внимание поддержке психического здоровья людей, которые очень уязвимы во время пандемии.

В августе Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали отчет о состоянии психического здоровья американцев во врмя пандемии. По данным CDC, количество людей, которые сообщили о тревоге и беспокойстве, выросло в три раза по сравнению с 2019 годом.