 

Со российской сборной по биатлону сняли карантин

26.11.2020, 17:10, Новости дня

Медицинские власти Финляндии уведомили Союз биатлонистов РФ о том, что команде больше не требуется оставаться на карантине. Стартовый этап Кубка мира пропустят только Антон Бабиков и Евгений Гараничев.

Отмечается, что Бабиков пропустит старт Кубка мира из-за положительного результата теста на коронавирус, который был взят у него 24 ноября, говорится на сайте Союза биатлонистов РФ (СБР).

В СБР добавили, что тест Гараничева был отрицательным, однако он отстранен до 5 декабря, поскольку делил один номер с Бабиковым.

Накануне сообщалось, что сборная РФ по биатлону в связи с выявлением коронавируса в команде изолирована в полном составе.



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