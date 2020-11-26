 

Литва пообещала сделать все для остановки БелАЭС

26.11.2020, 17:10, Новости дня

Литва постарается сделать все, что в ее силах, чтобы остановить работу БелАЭС, сообщил советник президента республики Ярослав Неверовичюс.

«Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы (…) не подвергать опасности наших граждан, наше государство и ЕС в целом», – передает его слова РИА «Новости».

Неверовичюса добавил, что Белоруссия «взяла на себя обязательство информировать Литву обо всех возможных инцидентах», однако Вильнюс должен самостоятельно запрашивать информацию.

По мнению советника литовского президента, необходимо ускорить синхронизацию Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы, чтобы белорусская электроэнергия не поставлялась на рынок стран Балтии. «Самая большая проблема в том, что пока мы находимся в единой системе с Белоруссией и Россией», – сообщил Неверовичюс.

Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода.

Ранее Белоруссия обвинила Литву в поддержании «истерии» из-за запуска БелАЭС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство Литвы «жить дружно» и обмениваться электроэнергиями.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции.



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