“Магия сись”. Приходько снялась топлес

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26.11.2020, 17:04, Новости дня

Украинская певица Анастасия Приходько 26 ноября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена топлес в красных брюках с синими лампасами.

Певица позирует в кадре, прикрыв обнаженную грудь половинками арбуза.

“Почему сиси у людей вызывают столько радости? Выкладываешь красивую фотографию, пишешь то, что волнует, и практически на все такие фото обыкновенная реакция! А как только появляются сиси – прям магия! Магия сись какая-то! Все радуются, как будто первый раз снег увидели и вспомнили волшебство с конфетами! Удивительные люди”, – подписала она фото.

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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

В октябре 2018 года певица объявила о решении покинуть сцену, объяснив, что “устала быть неформатом”. В том же месяце она заявила, что присоединяется к команде главы партии “Батьківщина” Юлии Тимошенко.В сентябре 2019 года певица объявила о завершении этого сотрудничества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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