СБУ разоблачила схему хищения денег на покупке компьютеров для школ. Фирмам перечислили 70 млн грн

26.11.2020, 17:04, Новости дня

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему завладения бюджетными деньгами, выделенными на закупку учебного оборудования для детей по программе “Новая украинская школа”. Об этом 26 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, к сделке причастны сорудники районных органов власти Ивано-Франковской области и представители более 10 коммерческих структур. Фигуранты наладили механизм получения откатов на приобретении компьютерной техники и интерактивного оборудования для школ по искусственно завышенным ценам.

“Для реализации схемы злоумышленники фальсифицировали тендерные процедуры для создания так называемых проходных условий для аффилированных фирм. Других участников торгов, которые предлагали лучшую продукцию по более низкой цене, фигуранты устраняли с конкурса под надуманными предлогами”, – отмечено в сообщении

Заказчики товаров, вопреки действующему законодательству, не согласовывали проекты закупок компьютерного оборудования с Министерством цифровой трансформации. На счета коммерческих структур, задействованных в сделке, было перечислено более 70 млн грн.

Сотрудники СБУ задокументировали факты закупки оптовых партий компьютерного оборудования по цене вдвое выше розничной стоимости этих моделей у известных поставщиков и официальных производителей.

“Для увеличения суммы отката фигуранты закупали низкокачественную технику, которая может нанести вред здоровью детей. Вопреки приказам Минобразования, вместо предусмотренных для первоклассников мониторов соответствующего качества, чиновники закупали дешевые модели, которые негативно влияют на детское зрение”, – сообщили в пресс-центре.

СБУ провела обыски в органах власти Ивано-Франковской области и по адресам аффилированных коммерческих структур в Киеве.