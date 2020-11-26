Американские ученые рассказали, какими качествами должны обладать астронавты для полета на Марс

26.11.2020, 16:58, Новости дня

Изоляция от общества и вынужденная жизнь в тесной компании могут сыграть злую шутку с астронавтами, которые в будущем отправятся на Марс. Как утверждают исследователи из Университета Западного Онтарио (США), у мировой космонавтики, конечно же, есть опыт очень длительного пребывания человека в космосе.

Однако он, во-первых, не очень большой. Во-вторых, астронавты все же оставались на орбите и, по крайней мере, могли наблюдать за своим домом с высоты всего-то нескольких сотен километров.

Полет на Марс очень долгий. Планета расположена по соседству с Землей, но очень далеко. В конце пути она превратится в маленькую точку. Это настоящее испытание для психики, которое астронавты обязаны выдержать. Так что одного только отличного здоровья и высшего образования для него недостаточно, говорят ученые. Здесь нужна более серьезная подготовка.