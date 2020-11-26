 

Американские ученые рассказали, какими качествами должны обладать астронавты для полета на Марс

26.11.2020, 16:58, Новости дня

Изоляция от общества и вынужденная жизнь в тесной компании могут сыграть злую шутку с астронавтами, которые в будущем отправятся на Марс. Как утверждают исследователи  из Университета Западного Онтарио (США), у мировой космонавтики, конечно же, есть опыт очень длительного пребывания человека в космосе.

Однако он, во-первых, не очень большой. Во-вторых, астронавты все же оставались на орбите и, по крайней мере, могли наблюдать за своим домом с высоты всего-то нескольких сотен километров.

Полет на Марс очень долгий. Планета расположена по соседству с Землей, но очень далеко. В конце пути она превратится в маленькую точку. Это настоящее испытание для психики, которое астронавты обязаны выдержать. Так что одного только отличного здоровья и высшего образования для него недостаточно, говорят ученые. Здесь нужна более серьезная подготовка.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Лукашенко считает, что последним диктатором Европы стал Путин

13.08 / Литва назвала Тихановскую «символом выборов» в Белоруссии

28.08 / Porsche представил обновленную Panamera

18.10 / В Минск стянута спецтехника и силовики перед массовой акцией протеста

14.08 / Лукашенко: Я пока живой и не за границей

15.07 / Между протестующими и полицией в Иерусалиме произошли столкновения

07.07 / Мария Шукшина выступила против вакцинации и «цифрового рабства»

16.10 / Коронавирус вернулся на авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт»

14.09 / Лавров отменил визит в Берлин

19.11 / Путин заявил об обоснованности претензий граждан к государству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска