Эксперт МГУ сказал, где РФ будет использовать ядерные двигатели

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26.11.2020, 16:58, Новости дня

Перспективы использования работающих на ядерном топливе ракетных двигателей описал Василий Петров, занимающий должность зама главного конструктора НАКС «Ломоносов» от Московского госуниверситета.

По его словам, в ближайшее десятилетие ядерные двигатели останутся в сфере ведения оборонной области. Но со временем будут созданы различные летательные аппараты с такими агрегатами, в том числе и для полетов в глубокий космос.

Ядерное топливо предоставляет возможность получить огромный ресурс энергии, замкнутый в ограниченном пространстве. Не исключено, что именно они будут двигать грузовые аппараты, доставляющие с космической орбиты и соседних небесных тел десятки тонн ценных грузов.



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