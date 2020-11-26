 

Мнение: как Россия обогнала Канаду

26.11.2020, 16:56, Разное

 Некоторые русофобы и недоброжелатели называют современную Россию бензоколонкой и вообще отсталой страной.
 Это клевета и просто неправда.
Вот простой пример, за последние 20 лет РФ накопил 2,300 тонн золота (из них 23% принадлежат не России), Канада же расстратила последнюю золотую полушку. То есть на каждого россиянина приходится почти по 20 грамм золота, а на каждого канадца дуля.
 Или же раньше Канада продавала России (Союзу) зерно и прочую жратву, а теперь Россия продает свое зерно Европе и запрещает гражданам есть чужую жратву, что не полнели
 Или вот ещё более свежий пример.

 За последние 6 месяцев Россия без всяких усилий обогнала Канаду по количеству заболевших Ковидом, хотя в Канаде эпидемия началась раньше России. В Канаде на сегодня 347.5 тысяч заболевших и 11,700 умерших.
 В России 2.2 миллиона больных и 37.5 тысяч умерших.
 Но вот что интересно – население РФ (даже с учетом временно оккупированного Крыма) 146 млн. человек, население Канады – 37.9 млн, т.е. РФ по населению 3.85 раз больше Канады.
 Количество заболевших Ковидом в РФ в 6.3 раза больше, чем в Канаде.
 А вот количество умерших в РФ всего в в 3.2 раза больше, чем в Канаде – то есть примерно равно соотношению по населению, но никак по больным….
 То ли русофобы опять врут, то ли русофилы интересно считают.
 В любом случае, всего за 6 месяцев РФ прорвалась в 5 лидеров, оставив Канаду плестись в хвосте.

http://www.usfunds.com/investor-library/frank-talk/top-10-countries-with-largest-gold-reserves/#.X770kpNKgkg

Источник: Теория элит



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