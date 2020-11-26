Брат принцессы Дианы поддержал Меган Маркл и принца Гарри после их рассказа о потере второго ребенка

26.11.2020, 16:32, Разное

Вчера, в преддверии Дня благодарения, который празднуется в США сегодня, Меган Маркл решилась на публикацию очень отровенного эссе на тему выкидыша, который она пережила в июле этого года. Уже неудивительно, но вместо сочувствия (хотя оно тоже, конечно, встречается) Меган получила новую порцию критики: и за то, что вынесла личное на всеобщее обозрение, хотя, как известно, они с Гарри пытаются скрыться от общественного внимания; и за слишком “художественное” эссе; и за много чего еще. Однако многие звезды, в числе которых и Крисси Тейген, недавно сама пережившая выкидыш, встали на сторону герцогини. Ее же с Гарри поддержал и брат принцессы Дианы – Чарльз Спенсер. Он стал гостем утреннего британского шоу Lorraine, и телеведущая не могла не попросить его прокомментировать это событие.

Это ужасно печальная новость. Я даже не могу представить ту агонию, которую испытывают пары, потерявшие своего ребенка таким образом. Это очень-очень печально. И конечно, я абсолютно согласен с вами – сегодня все мысли только с ними.

Источник журнала People сообщил, что Меган и Гарри в первую очередь поделились печальной новостью со своими семьями. Представители Букингемского дворца комментировать что-либо дополнительно отказались, отметив, что это “глубоко личная история”. E! News также узнал, что герцогиня Сассекская решила придать этому мировую огласку, чтобы таким образом начать “процесс исцеления”.

Напомним, слухи о том, что Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка, ходили весной, и, как оказалось, они были правдой. Однако еще одному малышу герцога и герцогини Сассекских не суждено было появиться на свет. Издание The New York Times опубликовало очень личное, откровенное эссе Меган, в котором она впервые рассказала о выкидыше и о том, как они с Гарри переживали этот тяжелый в их жизни момент.