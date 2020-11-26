 

В России запускают новую льготную ипотеку – подробности

26.11.2020, 16:26, Разное

Витали Мутко заверил, что запуск состоится в декабре. Он продлится до 1 июля 2021 года. Программа льготной ипотеки будет доступна заемщикам в возрасте до 35 лет с детьми до 19 лет. Кредит можно взять на срок до 20 лет. Выдавать займ будет банк “Дом.РФ”.

Уточняется, что новая программа затронет лишь первичный рынок. В связи с этим кредит будет доступен на покупку домов от застройщиков, при личном строительстве же гражданин должен будет заключить договор с подрядной компанией.

Старт программы повысит привлекательность ипотеки на покупку жилых домов. Кроме того, интерес к частным домам уже увеличился из-за пандемии коронавируса – люди стали воспринимать города как опасное место и задумывается о переезде в области.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В частности, государством будут выделены средства на продление программы льготной ипотеки.

Как писали “Дни.ру”, в августе этого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении размера первого взноса по льготной ипотеке до 15%. Ранее этот показатель составлял 20% от общей суммы кредита.



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