 

Дума приняла федеральный бюджет на следующие три года

26.11.2020, 16:26, Разное

Пандемия коронавируса спровоцировала мощный экономический кризис. Особое внимание депутаты уделили поддержке регионов.

Россия преодолевает кризис не за счет народа, как это было в 90-е годы, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Государство исполняет все социальные обязательства перед гражданами, сказал глава нижней палаты.

К третьему чтению парламентарии подготовили проект постановления и сформулировали задачи. Их необходимо решить в процессе исполнения бюджета.

В числе задач – снижение разницы в бюджетной обеспеченности регионов, поддержка работников сельского хозяйства, развитие системы городского общественного транспорта.

“Еще раз хочу подчеркнуть: постановление – это итог работы, итог диалога, который комитет по бюджету и налогам, фракции вели с правительством”, – сказал Володин.

Над проектом бюджета Дума тесно работала с правительством. Глава кабмина услышал фракции и депутатов, отметил спикер. Постановление содержит много серьезных решений, которые приняты только при поддержке президента и правительства, добавил глава нижней палаты.

Проект федерального бюджета на следующие три года предусматривает рост его доходов с 18,7 триллиона рублей в 2021 году до 20,6 триллиона в 2022-м и 22,2 триллиона в 2023-м. Расходы увеличатся с 21,5 триллиона рублей до 23,6 в 2021 и 2023 годах соответственно.

Парламентарии одобрили 669 поправок к документу. Они предусматривают финансирование общенационального плана по росту экономики и доходов населения, восстановлению занятости. В следующем году на эти цели выделяется 640 миллиардов рублей.

В ходе второго чтения было распределено почти 1,5 триллиона межбюджетных трансфертов на 2021 год. Эти деньги должны заработать с начала следующего года, подчеркнули на Охотном Ряду.



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