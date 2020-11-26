Врач Морозова предупредила об опасности ношения цветных масок

26.11.2020, 16:24, Разное

Врач-косметолог Елена Морозова предупредила россиян о существующей опасности при ношении цветных масок. По ее словам, такие средства защиты способны вызывать нежелательные кожные реакции. В основном такие ситуации наблюдаются, когда маски выполнены из химически окрашенной синтетики.

Доктор обратила внимание на то, что на улице люди ходят в черных масках. В этой ткани зачастую содержится краситель, способный вызывать кожные обострения. В особенности такие маски опасны для людей, страдающих атопическим дерматитом. Некоторые пациенты сами жалуются на то, что в данных средствах защиты присутствует неприятный химический запах. В связи с этим в них невозможно находиться долгий период времени.

Черный краситель представляет собой мощный аллерген, поэтому не исключено появление дерматоза. Если маска вдобавок выполнена из синтетики, то ее вообще нельзя использовать. Лучше выбрать средство защиты, сделанное их хлопчатобумажной ткани. Такие маски нужно регулярно менять, стирать и гладить.

Детям сейчас покупают много цветных масок. В данном случае стоит обращать внимание на качество. Если ребенок надевает такое средство защиты, но оно не меняется и не стирается, существует риск развития подросткового акне.