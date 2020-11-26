 

Врач Морозова предупредила об опасности ношения цветных масок

26.11.2020, 16:24, Разное

Врач-косметолог Елена Морозова предупредила россиян о существующей опасности при ношении цветных масок. По ее словам, такие средства защиты способны вызывать нежелательные кожные реакции. В основном такие ситуации наблюдаются, когда маски выполнены из химически окрашенной синтетики.
Доктор обратила внимание на то, что на улице люди ходят в черных масках. В этой ткани зачастую содержится краситель, способный вызывать кожные обострения. В особенности такие маски опасны для людей, страдающих атопическим дерматитом. Некоторые пациенты сами жалуются на то, что в данных средствах защиты присутствует неприятный химический запах. В связи с этим в них невозможно находиться долгий период времени.

Черный краситель представляет собой мощный аллерген, поэтому не исключено появление дерматоза. Если маска вдобавок выполнена из синтетики, то ее вообще нельзя использовать. Лучше выбрать средство защиты, сделанное их хлопчатобумажной ткани. Такие маски нужно регулярно менять, стирать и гладить.

Детям сейчас покупают много цветных масок. В данном случае стоит обращать внимание на качество. Если ребенок надевает такое средство защиты, но оно не меняется и не стирается, существует риск развития подросткового акне.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Ученый предсказал сокращение населения России на 40 миллионов человек

06.10 / “Ну, что за мужчина!” – Валерия похвасталась приготовленным Пригожиным завтраком

15.10 / Чему, чему свидетели мы были!..

17.11 / Великобритания закупит 5 млн доз вакцины от Moderna

19.08 / Мнение: Конфликт и эмпатия

06.07 / Дело MH17: суд пошел навстречу защите

28.10 / В Сети появился новый снимок со свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

27.10 / Индейцы из Южной Дакоты винят в смерти подростков таинственного призрака

03.08 / Патриарх Кирилл: Не верь глазам своим

13.11 / Ксения Собчак, Константин Богомолов, Иван Ургант и другие гости премии “Человек года” по версии GQ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска