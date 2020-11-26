Эвелина Бледанс неприятно удивила поклонников танцем в блестящем костюме

26.11.2020, 16:24, Разное

В своем микроблоге Instagram Эвелина Бледанс показала поклонникам примерку сценического наряда, станцевав активный танец в блестящем костюме. Подписчики были шокированы откровенным образом и движениями знаменитости.

Эвелина Бледанс написала, что она снимается в фильме и примеряет сценический наряд. Актриса провела «технический тест» блестящего костюма, чтобы понять, выскакивает ли при активном движении грудь. В результате, эксперимент удался, но звезда задумалась о необходимости использования скотча. По ее словам, это не очень приятно и потом больно срывать его с тела.

Поклонники предположили, что в новой картине, название которой актриса не называет, она сыграет звезду сцены. Такие выводы комментаторы сделали из-за костюма, который примеряла Эвелина Бледанс. Фолловеры заметили, что ткань блестящего наряда слишком прозрачная, поэтому просвечивается нижнее белье звезды. 51-летнюю знаменитость раскритиковали за белые «панталоны» и посоветовали подобать к этому костюму стринги. Многие поклонники отметили, что Эвелина Бледанс в любом образе выглядит сексуально и привлекательно, несмотря на свой возраст.