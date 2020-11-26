 

Названо условие почти полного снижения риска заразиться коронавирусом

26.11.2020, 16:24, Разное

Академик Алексей Тутульян назвал условие, которое почти полностью снижает риск заражения коронавирусом. По его словам, всем людям, в том числе не инфицированным, нужно носить маски.
Снизить показатели риски на 1,5% можно, если при контакте с заболевшим человеком люди будут находиться в средствах защиты. При этом маски должны носить и те, кто инфицирован. В обратном случае риск заражения коронавирусом возрастает до 70%.

Оперативный штаб сообщает, что в РФ с момента начала пандемии COVID-19 подхватили 2,187990 миллиона человек. Прирост заболевших за последние сутки составил 25,487 тысячи человек. Известно, что уже вылечились 1,685492 миллиона пациентов. Также сообщается о 38,062 тысячи умерших.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Выплату за Нобелевскую премию Навального получит Евгений Пригожин

28.07 / Ученые предупредили о приближении большого астероида к Земле

16.11 / Мнение: Сокращения на заводах, рост МРОТ и снижение неравенства в России

26.11 / Ольга Бузова поблагодарила отца-именинника за длинные ноги

31.08 / Иван Вырыпаев: “Я даю этому миру еще один шанс”

24.09 / Силиконовая пустыня

18.09 / Пир во время чумы – Личное мнение

21.09 / Школьники собрали более 15 тонн мусора во время акции “Экодежурный по стране”

11.08 / Гороскоп на сегодня, 12 августа 2020 года

08.09 / Исследование 10 млн звездных систем не помогло астрономам обнаружить в них инопланетные технологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска