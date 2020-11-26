Названо условие почти полного снижения риска заразиться коронавирусом

26.11.2020, 16:24, Разное

Академик Алексей Тутульян назвал условие, которое почти полностью снижает риск заражения коронавирусом. По его словам, всем людям, в том числе не инфицированным, нужно носить маски.

Снизить показатели риски на 1,5% можно, если при контакте с заболевшим человеком люди будут находиться в средствах защиты. При этом маски должны носить и те, кто инфицирован. В обратном случае риск заражения коронавирусом возрастает до 70%.

Оперативный штаб сообщает, что в РФ с момента начала пандемии COVID-19 подхватили 2,187990 миллиона человек. Прирост заболевших за последние сутки составил 25,487 тысячи человек. Известно, что уже вылечились 1,685492 миллиона пациентов. Также сообщается о 38,062 тысячи умерших.