Оппозиция Армении заявила о намерении добиться импичмента Пашиняна

26.11.2020, 16:16, Новости дня

Армянская оппозиция намерена добиваться импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна в случае отмены военного положения, сообщила депутат от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Шаке Исаян на внеочередном заседании парламента, где обсуждался вопрос отмены введенного 27 сентября особого режима.

«Наша цель открыта и прозрачна – объявленное чисто декларативно военное положение должно быть отменено, после чего мы все должны объявить импичмент человеку, занимающему кресло премьер-министра», – передает ее слова РИА «Новости».

Исаян добавила, что сохранение режима военного положения в стране – «жалкая попытка сдержать те процессы, которые объективно должны были возникнуть после подписания документа о капитуляции [в Карабахе], когда проигравший руководитель отказывается уходить и дать стране новый шанс на обеспечение безопасности, возвращение пленных». «Сегодня, без преувеличения, мы или отстраним Никола Пашиняна, или потеряем Армению– сообщила парламентарий.

С отменой военного положения оппозиция сможет инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент РФ Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.