 

Кучеренко: Надо требовать от правительства освободить “Укргазвидобування” от неэффективного управления “Нафтогазу”

26.11.2020, 16:10, Новости дня

Государственную добывающую компанию “Укргазвидобування” необходимо передать в прямое подчинение Кабинету Министров, чтобы повысить ее эффективность и дать возможность продавать добытый газ на бирже по рыночным ценам. Такое мнение высказал народный депутат от “Батьківщини”, первый заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко во время презентации инициированного им законопроекта №4400 о создании конкуренции на рынке природного газа и ликвидации монополизма “Нафтогазу”, пишет Delo.ua.

“Надо требовать от правительства освободить “Укргазвидобування” от абсолютно неэффективной системы корпоративного управления со стороны НАК “Нафтогаз”. Передача “Укргазвидобування” в прямое подчинение Кабинету Министров поставила бы точку в вопросе – нужен ли нам вообще НАК “Нафтогаз”, или нет”, –  сказал политик.

Он убежден, что “Нафтогаз” нужно лишать монополии на продажу добытого в Украине газа и выводить этот ресурс на биржу. 

“Нет другого механизма, кроме как биржевая торговля, для обеспечения свободного доступа к ресурсу всех субъектов рынка. Механизм биржевой торговли газом УГД абсолютно не противоречит никаким законам, а наоборот – он создаст рыночную конкурентную среду для определения справедливой цены на рынке. Он положил бы конец абсолютно неправильному подходу к ценообразованию по формуле “Амстердам плюс”, когда идет привязка к импортной цене”, – считает Кучеренко.

В конечном итоге такое решение приведет к снижению цены на газ для потребителей, подчеркнул он.

“Конкурентный рынок и продажа газа на бирже – это те механизмы, которые помогут цене на газ снизиться, ведь будет найден баланс между платежеспособностью потребителя и возможностью “Укргазвидобування” обеспечивать выполнение своей производственной программы. Поэтому, однозначно могу сказать, что она снизится”, – подчеркнул нардеп.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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