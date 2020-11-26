“Полумеры ни к чему не приводят”. Врач-инфекционист Голубовская выступила за полный локдаун в Украине

26.11.2020, 16:10, Новости дня

Для противодействия распространению коронавируса в Украине нужно ввести полный локдаун. Об этом 26 ноября заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Ольга Голубовская в ходе IV Украинского женского конгресса в Киеве. Видео выступления Голубовской опубликовано на странице форума в YouTube.

“Я за полный локдаун, конечно, потому что эти полумеры ни к чему не приводят”, – сказала Голубовская.

По ее словам, “в противодействии такому инфекционному заболеванию ничего не изменилось со средних веков”.

“Когда нет средств, специфического лечения, специфической профилактики – это только разобщение, максимальное прерывание передачи в популяции от человека к человеку. Все. Это только надо прервать эту цепочку”, – считает врач-инфекционист.

В настоящее время Украина находится “в интенсивной передачи инфекции”, пик болезни ожидается в декабре – январе, заявила она.

По ее мнению, ежедневно коронавирусом заражается больше людей, чем учитывает Министерство здравоохранения Украины, поскольку “официальная статистика инфекционных болезней всегда отстает от реальной“. Есть много больных с характерными симптомами, которые не обращаются к врачам считая, что они переносят болезнь не в тяжелой форме, добавила Голубовская.

Врач-инфекционист подчеркнула, что сегодня все должны считать себя потенциально инфицированными COVID-19.

“Поэтому надо дистанцироваться, защищаться, мыть руки. Почему сейчас более тяжелые случаи заболевания? Потому что в силу погодных условий человек получает большую дозу возбудителя”, – добавила Голубовская.

ВИДЕОВидео: editor GORDON / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине выявили 15 331 новый случай коронавирусной болезни.

По данным СНБО, за все время эпидемии в Украине заболели 677 189 человек, выздоровели 317 395 человек, умерли 11 717.