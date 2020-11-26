Samsung запланировал выпуск 6 миллионов смартфонов Galaxy S21

26.11.2020, 16:04, Новости дня

У южнокорейской компании Samsung большие виды на новую флагманскую модель смартфона Galaxy S21, сообщают компетентные источники. И все же плановый выпуск данной версии производитель решил ограничить шестью миллионами штук.

Скорее всего, этих гаджетов будет не хватать на полках магазинов, отмечают эксперты. Однако «Самсунг» научен горьким опытом предыдущего флагмана Galaxy S20, с которым в торговле возникали проблемы.

Вполне возможно, что более низкие продажи были из-за пандемии. Но кто знает, быть может, покупателям не понравилось соотношение цены и качества устройства. Та же судьба постигла усовершенствованный смартфон Galaxy S20 FE. Что теперь будет с Galaxy S21? Как говорится, время покажет.