Досиделись до короны – Личное мнение

26.11.2020, 15:56, Разное

Семья близких знакомых заболела коронавирусом. Сидели в изоляции на даче с весны. Продукты заказывали. Гуляли в лесу.

И — нет. Никто в семье не ездил в метро. Даже в городе всё это время не были.

Как такое возможно, спросите? Реальна ли вообще эта ситуация? Да, более чем реальна. Объясню.

Уберечься полностью от контактов у людей — не то, что бедных, но даже из среднего класса — нет никакой возможности.

Описываемая семья вышла в лес на прогулку, где им навстречу прошли соседи. Поздоровались издалека, контакт был минимальным. И всё — больше никаких встреч.

Через два дня мои друзья заметили у дома соседей Скорую. Оттуда вышла девушка-медик в скафандре. Ну, вы уже поняли? Ещё через пять дней слегла семья моих близких знакомых.

Что будет дальше, непонятно. У них есть бабушка, высокие риски. Рассказывать, какая эпопея им предстоит со сдачей анализов, с невозможной госпитализацией и так далее, вам, наверное, и не нужно — многие это прошли.

Возникает вопрос — какого вообще хрена?!

Почему, даже имея средства, дом за городом, возможность не ходить в офис, люди всё равно оказываются в зоне риска и болеют?

Да потому, отвечу я вам, что гарантию того, что можно спрятаться, может дать только полная изоляция от общества, где есть безответственные граждане, гуляющие с температурой.

Единственный шанс уберечься — полностью изолироваться. Не за городом, не на доче, не в коттеджном посёлке, а вообще.

На острове. В поместье. В собственном небоскрёбе. Чтобы вообще не пересекаться с теми, кто разносит заразу. Не зависеть от их разума, доброй или злой воли, совести.