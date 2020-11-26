Володин: Россия преодолевает экономический кризис не за счет народа

26.11.2020, 15:32, Разное

Пандемия вызвала экономический кризис не только в России, но и во всем мире, отметил председатель нижней палаты. Несмотря на трудности, государство выполняет перед нашими гражданами все социальные обязательства, подчеркнул спикер.

Россия преодолевает кризис не за счет народа, как это было в 1990-е годы, добавил он. Володин напомнил, что тогда граждан заставляли подписываться на займы. “Это все было за счет людей”, – сказал председатель нижней палаты.

На этой неделе Госдума завершает работу над проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Спикер признал: следующий год будет крайне непростым.

Президент Владимир Путин сделал все для того, чтобы социальные обязательства были исполнены, напомнил глава нижней палаты. “Расходы увеличены на здравоохранение и преодоление пандемии. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли, но сегодня нужно думать о людях, спасать их”, – подчеркнул Володин.