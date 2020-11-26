 

Бутина поддержала инициативу о признании физлиц иноагентами

26.11.2020, 15:32, Разное

В Соединенных Штатах действуют четыре закона об иностранных агентах, рассказала Бутина. По одному из них ее привлекли к ответственности. Россиянка провела в американской тюрьме 18 месяцев.

Дело против нее Бутина назвала политическим. “В моем случае не было какого-либо состава преступления: я не вела вредоносную деятельность против Соединенных Штатов, не получала деньги от России”, – подчеркнула она.

Отечественное законодательство необходимо привести в соответствии с требованиями времени, уверена Бутина. Положение о том, что иностранными агентами могут признать только СМИ и юрлица, устарело и не работает, считает член ОП. “Агенты просто начали выступать в качестве физических лиц без обязательной регистрации”, – пояснила она.

Бутина поддержала законопроект о признании иноагентами отдельных физических лиц. Речь идет лишь об информировании граждан: люди имеют право знать, на какие деньги тот или иной человек организовывает мероприятия, убеждена россиянка.

“Сегодня, когда политическая ситуация в любой стране накалена до предела, нужно внимательно следить за тем, кто какие идеи распространяет и почему”, – подчеркнула Бутина.

На презентации книги она также рассказала об условиях в американской тюрьме. В одиночной камере Бутина использовала любую возможность, чтобы писать. Для этого она использовала стерженек от ручки. Писать приходилось на чем угодно: обрывки туалетной бумаги, обратная сторона судебных документов. Так родилась книга “#Тюремный дневник”, рассказала россиянка.

В 2018 году Бутину обвинили в преступном сговоре с целью работы в Соединенных Штатах в качестве иноагента без регистрации. Россиянку освободили осенью 2019 года. Она провела в американской тюрьме 18 месяцев.

Ранее группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект о возможности признания иноагентами физических лиц. В эту категорию попадут те, кто занимается политической деятельностью или сбором военных сведений и получает средства из-за рубежа.



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