 

Ольга Бузова поблагодарила отца-именинника за длинные ноги

26.11.2020, 15:30, Разное

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова трогательно поздравила своего отца с днем рождения. Она поблагодарила именинника за длинные ноги, которые достались ей по наследству.
Ольга Бузова в социальной сети Instagram обнародовала трогательный пост, посвященный отцу Игорю. 26 ноября он отмечает день рождения. Публикация знаменитости растрогала ее подписчиков. Ольга Бузова призналась родителю в любви. Она назвала его лучшим папой в мире, который смог подарить счастливое детство, длинные ноги и сестру Анну. Теледива пожелала родственнику счастья и здоровья.

Поклонники в комментариях к посту присоединились к поздравлениям. Отцу Ольги Бузовой они пожелали долгих лет жизни. Нашлись и те, кто поблагодарил Игоря Бузова за такую талантливую дочь.

Отец Ольги Бузовой является коренным петербуржцем. Он посвятил себя военному делу. Во время службы Игорь Бузов познакомился с будущей супругой Ириной, которая работала стоматологом. Первой в семье родилась дочь Ольга, а через несколько лет появилась на свет ее сестра Анна.

Сейчас Игорь Бузов живет в Москве и занимается бизнесом. Он поддерживает общение с наследницами. Отец Бузовой пристально следит за ее участием в проекте «Ледниковый период», где теледива получила уже не одну травму. Как считает наставник Илья Авербух, ведущая до сих пор не покинула шоу, поскольку является упорной и имеет натуру настоящего бойца.



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