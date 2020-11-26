 

«Не могу дышать»: Пожилая жена пожаловалась на издевательства Гогена Солнцева

26.11.2020, 15:30, Разное

Пожилая жена скандально известного шоумена Гогена Солнцева вынуждена терпеть от него побои. Этой информацией Екатерина Терешкович поделилась в рамках интервью.
Пенсионерка рассказала, что никогда бы не оформила брак с Солнцевым, если бы действительно знала, что ее ждет в будущем. Екатерина Терешкович считает, что сейчас ее жизнь похожа на ад. Молодой супруг регулярно поднимает руку на пенсионерку. К слову, он начал это делать сразу после свадьбы, считая Терешкович своей собственностью. Раньше жена терпела побои не так часто, а сейчас Солнцев бьет ее регулярно.

Изданию «Собеседник» пожилая жительница рассказала, что боится оставаться с молодым мужем вдвоем. К тому же Гоген Солнцев начал ревновать ее к одному из мужчин. Он считает, что жена изменяет ему. Сама же Екатерина Терешкович опровергает все обвинения в свой адрес. Мужчина, к которому ее ревнует молодой супруг, является психотерапевтом. Он помогает пенсионерке справляться с проблемами, касающимися, в том числе, семьи. Раньше супруга Солнцева доверяла ему, но теперь намерена подать на развод.



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