Виктория Боня впервые прокомментировала слухи о романе с Маратом Сафиным

26.11.2020, 15:30, Разное

Гостьей шоу на YouTube-канале «Алена, блин!» стала ведущая и экс-участница реалити-шоу «ДОМ-2» Виктория Боня. Она впервые прокомментировала слухи о своем романе с известным теннисистом Маратом Сафиным.

Месяц назад знаменитость опубликовала совместный снимок со спортсменом, которым заинтриговала подписчиков. Виктория Боня призналась поклонникам, что Марат Сафин – тот человек, который был готов сорваться и поехать с ней в Италию. Чуть позже в аккаунте Instagram появилось еще одна совместная фотография звезд, которые проводили время в Монако. При этом, ведущая написала, что именно с теннисистом «смеется так, как ни с кем другим».

По словам бизнеследи, с Маратом Сафиным она знакома уже очень давно. Она считает, что такой красивый и прекрасный житель не может быть одинок. Виктория Боня даже ругала за это спортсмена и призвала его активнее проявлять себя в социальных сетях. По ее мнению, теннисиста просто никто красиво не фотографировал, поэтому она сделала для него много снимков.

Виктория Боня в ходе интервью отметила, что она дружит с Маратом Сафиным. Кроме этого, у знаменитостей похожие любовные истории с возлюбленными. Телеведущей кажется, что у них постоянно происходит «повторение одинаковых сценариев».