В ЕС вслед за «Аленкой» опасными могут признать и другие российские продукты

26.11.2020, 15:28, Разное

Напомним, в сообщении надзорного ведомства Германии говорилось, что концентрация глицидиловых эфиров в российском вафельном торте составляет 1,3 мг/кг, генотоксичного канцерогена 3MCPD, образующимся при высокотемпературном производстве продуктов— 3,7мг/кг. Согласно нормам, принятым в Евросоюзе, уровень содержания загрязнителей в растительных маслах не должен превышать 1 мг/кг, 3MCPD – 0,8 мкг/кг в день.

Европейский дистрибьютор «Аленки», компания Monolith предостерегла потребителей о канцерогенной опасности российского продукта и предложила вернуть его в магазины. Сообщения о том, что «Аленка» может вызвать рак и опасные генные мутации разместили также немецкие СМИ и портал защиты прав потребителей Германии. До настоящего момента вафельный торт «Аленка» продавался не только в Германии, но и во Франции, Нидерландах, Бельгии, Финляндии, Швеции и Португалии.

Пищевой технолог Татьяна Матвеева рассказала, что судьбу «Аленки» могут повторить и другие российские продукты, и в этом нет ничего удивительного. На сегодняшний день в РФ не установлены нормативы по содержанию 3MCPD и глицидиловых эфиров в пищевой промышленности, а также нет утвержденных методик определения этих веществ. В августе 2019 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила российским властям включить в технический регламент Таможенного союза нормы по содержанию опасных веществ в растительных жирах, принятые в Евросоюзе. В правительстве одобрили эту идею, однако ее реализация займет годы.

Так, в марте 2020 года Масложировой союз РФ обратился к Минсельхозу с просьбой продлить переходный период на новые стандарты для пальмового и кокосового масел переходный период до 2023 года. А для российских растительных масел и жиров – до 2025 года. В письме союза упоминается, что для соответствия европейским нормам придется полностью модернизировать масложировое производство в России, на что потребуется не менее 30–50 миллиардов рублей по самым скромным оценкам.

А был ли вкуснее советский пломбир?

Иногда наши рецепторы вдруг “узнают” давно забытые вкусы и ароматы из беззаботной поры, когда не надо было вставать на работу, а обычный час длился как век. В такие моменты кажется, что тогда умели печь хлеб, и овощи не были такими пресными, а нынешнее швейцарское мороженое не сравнится с пресловутым советским пломбиром за 19 копеек. В действительно вам это не кажется.

По мнению Татьяны Матвеевой, российский вафельный торт «попал под раздачу» не только из-за несоответствия европейским нормам, но также на фоне активной борьбы с пальмовым маслом в Евросоюзе.

– Это как минимум выгодно европейским производителям дорогих растительных жиров. Пальмовое масло производится в Малайзии в огромных количествах и стоит очень дешево. Поэтому во всем этом есть доля популизма и маркетинга, – отметила эксперт.