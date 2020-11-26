 

В РФ успешно испытали гиперзвуковую ракету «Циркон»

26.11.2020, 15:22, Новости дня

Гиперзвуковая ракета «Циркон» во время испытательного пуска поразила цель в Баренцевом море, пролетев 450 километров, сообщило Минобороны России.

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что ракета «Циркон» успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров, а скорость полета составила более восьми Махов. Силы Северного флота, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» обеспечивали закрытие района проведения стрельб. 

Ранее сообщалось, что фрегат Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца 2020 года выполнит еще три испытательных пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», в том числе с поражением имитирующей авианосец морской мишени.

В начале октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Запуск ракеты был выполнен 6 октября из акватории Белого моря, боеприпас поразил морскую мишень в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» на испытаниях составила 8 скоростей звука, максимальная высота полета – 28 км, дальность полета – 450 км. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как проводятся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». 



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