Дочь Алсу станет глашатаем в финале «Детского Евровидения»

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26.11.2020, 15:22, Новости дня

Участница шоу «Голос. Дети», дочь певицы Алсу Микелла Абрамова 29 ноября объявит в прямом эфире финала международного конкурса «Детское Евровидение» максимальный балл от России, сообщили в Академии Игоря Крутого.

«Микелла Абрамова (…) в финале «Детского Евровидения» 29 ноября станет глашатаем – она объявит, какой стране РФ присудит максимальный балл. В этом году ведущие в прямом эфире объявляют только страну, получившую высшие 12 баллов, остальные результаты голосования выводятся списком на экран», – приводит РИА «Новости» сообщение академии.

Ранее в Сети появился видеоклип на песню «Мой новый день», с которой 11-летняя петербурженка София Феськова будет представлять Россию на международном конкурсе «Детское Евровидение – 2020». По результатам жеребьевки, певица будет выступать в финале смотра девятой.

Напомним, мать одного из конкурсантов отборочного тура конкурса «Детское Евровидение» Рутгера Гарехта обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования.

PR-менеджер академии Алена Мажарова рассказала, что лидером зрительского голосования на нацотборе был Рутгер Гарехт, но в финале голоса зрителей суммировались с голосами профессионального жюри, и после суммирования победила София Феськова.

Голосование проводилось по всем правилам Европейского вещательного союза. Финал международного конкурса «Детское Евровидение – 2020» пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.



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