Скандалы: «Мертвые души» якутского ректора

26.11.2020, 15:18, Разное

Руководство Арктического агротехнологического госуниверситета получило из федерального бюджета 250 млн рублей на обучение 136 студентов-бюджетников, которых фактически не существовало

В Якутске ректора Арктического агротехнологического госуниверситета Ивана Слепцова задержали по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, руководство вуза получило из федерального бюджета 250 млн рублей на обучение 136 студентов-бюджетников. Такую крупную сумму глава учреждения и его коллеги решили забрать себе, внеся в документацию учреждения ложные сведения о поступлении абитуриентов, которых фактически не существовало.

Всероссийский студенческий союз намерен обратиться в Минсельхоз и Минобрнауки РФ с требованием увеличить количество бюджетных мест в Арктическом государственном агротехнологическом университете (АГАТУ), если региональные власти не примут соответствующие меры. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель организации Олег Цапко.

26 ноября выяснилось, что 136 бюджетных мест вуза были утеряны в результате мошеннической схемы, организованной ректором учреждения Иваном Слепцовым.

«Во-первых, пострадала возможность абитуриентов поступить. Во-вторых, регион недополучил 136 специалистов, а эти цифры рассчитываются исходя из потребности субъекта на рынке труда. Если в ближайшее время мы не увидим какого-то развития событий с точки зрения восстановления этих мест, реагирования органов власти, то, конечно, мы обратимся и в Минсельхоз как к учредителю и в Минобрнауки, который утверждает контрольные цифры приема. Абсолютно точно бюджетные места должны быть возвращены реальным студентам — иначе это скажется на экономической ситуации в регионе», — подчеркнул глава союза.

Он добавил, что данная ситуация должна побудить чиновников перепроверить российские вузы на законность распределения бюджетных мест.

«Какая-то абсолютно странная, древняя, из лихих 90-х схема — практически обналичивание бюджетных мест. Сколько еще таких вузов, где учатся «мертвые души» на сотни миллионов рублей? Нужно ввести дополнительный контроль — сейчас мы видим дичайший сбой в системе идентификации студента и абитуриента», — заявил Цапко.

О задержании ректора АГАТУ 26 ноября сообщила прокуратура региона — его подозревают в крупном мошенничестве. По версии ведомства, в период с 2016 года по настоящее время руководство вуза получало деньги из федерального бюджета на обучение 136 студентов, занявших бюджетные места. С начала 2020 года данный проект и вовсе финансировался из средств национальной программы «Образование», куратором которой числится вице-премьер РФ Татьяна Голикова, а руководителем министр просвещения страны Сергей Кравцов.

В сумме на эти нужды АГАТУ получил 250 млн рублей, которые так и не были потрачены на студентов. Выяснилось, что ректор совместно с коллегами вносил в документы учреждения ложные данные о поступлении в вуз 136 молодых людей, которые в действительности обучение в нем никогда не проходили, уточняет прокуратура.

На четвертом курсе студентов якобы отчисляли за неуспеваемость. «Что касается выделенных на обучение денежных средств, они изымались должностными лицами из числа руководства Арктического госуниверситета на цели, не связанные с обучением студентов», — пояснили в региональном СК.

Следственное подразделение регионального главка МВД по факту инцидента возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Следком республики начал преследование в отношении ректора по ч.3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Дела соединены в одно производство, сообщает прокуратура.

Сейчас глава АГАТУ Слепцов находится в изоляторе временного содержания. Следователь готовит материалы об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

Данный университет находится ведении Минсельхоза РФ и специализируется на подготовке специалистов для севера России. Иван Слепцов занимает должность ректора этого учреждения с 2016 года. Кроме того, он числится членом регионального политсовета, президиума политсовета «Единой России» и председателем сторонников партии в Якутии. Во фракции уже решают вопрос о приостановке членства ректора.

«Задержание ректора Ивана Слепцова по обвинению в таком серьезном преступлении стало для всех неожиданностью. Во всех случаях, связанных с проведением следственных мероприятий в отношении членов партии, применяется такая мера, как приостановление членства в партии. Вопрос о приостановлении членства Слепцова будет рассмотрен на ближайшем президиуме регионального политического совета партии», — заявили РИА «Новости» в якутском региональном отделении ЕР.

Мария Локтионова