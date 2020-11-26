Нардеп Железняк рассказал, когда Рада займется бюджетом на 2021 год

26.11.2020, 15:16, Новости дня

Народный депутат Украины от фракции “Голос” Ярослав Железняк в комментарии агентству УНН 26 ноября рассказал, что проект государственного бюджета на 2021 год внесут на рассмотрение парламента во втором чтении до конца текущей недели.

Так, по словам Железняка, проект бюджета точно внесут на этой неделе, скорее сегодня или завтра, 27 ноября. В сессионном зале его рассмотрят уже на следующей неделе.

“В данный момент происходят технические моменты процесса”, – отметил нардеп.

“На следующей неделе [депутаты] будут пытаться принять бюджет. Проблема в том, что у нас есть 10 дней для того, чтобы ознакомиться с текстом, но, возможно, мы сделаем какое-то исключение для этого. Я не уверен что мы, как фракция, будем настаивать на рассмотрении все 10 дней”, – добавил Железняк.

Информированный источник УНН уточнил, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время соберется на внеочередное заседание для принятия проекта бюджета на 2021 год. Точная дата и время проведения заседания пока неизвестны, но не исключено, что правительство соберется сегодня, 26 ноября.

Верховная Рада Украины 5 ноября приняла за основу и в целом проект госбюджета на 2021 год.

Проект опубликовали 14 сентября. Курс, на основе которого Министерство финансов Украины высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

В сентябре спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров. Однако парламент в этот день не рассмотрел проект закона о государственном бюджете. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении.

Заместитель председателя фракции партии “Слуга народа” Евгения Кравчук рассказывала, что к проекту подали около 5 тыс. правок.

Железняк говорил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проводил личные консультации с депутатами по их правкам в проект госбюджета на 2021 год.

24 ноября “Экономическая правда”, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников Кабинета Министров, сообщила, что 20 ноября Государственная казначейская служба Украины остановила финансирование всех незащищенных расходов (к защищенным относятся заработные платы бюджетников, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов). В материале подчеркивается, что госбюджет не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Остановка финансирования означает отказ от выделения денег на ремонты, реконструкцию, строительство и другие направления.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не нашел возможности прокомментировать журналистам остановку финансирования расходов из госбюджета. В Госказначействе на запрос также не ответили.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.