 

В Одессе опровергли информацию о тонущем судне и разливе нефти

26.11.2020, 15:16, Новости дня

Администрация морского порта Черноморск заявила, что в Одесской области в акватории Черного моря не тонет буксир “Аметист”, как ранее сообщили местные СМИ. Об этом пресс-служба АМП написала 26 ноября в Facebook.

В посте сказано, что информация о разливе нефтепродуктов также не соответствует действительности.

“Администрация морского порта Черноморск обращается к СМИ о необходимости тщательно проверять информацию, которую размещают в открытых медиа-ресурсах”, – отметили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/ilk.uspa.gov.ua/posts/3708010812594814

О том, что вечером 25 ноября в поселке Александровка Одесской области начало тонуть стоящее на причале судно “Аметист” Морской поисково-спасательной службы, сообщила “Думская”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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